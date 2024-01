Ederson sofre um rasgo na perna e deixa partida do City machucado; veja

O goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, precisou ser substituído na vitória do Manchester City sobre o Newcastle, por 3 a 2, em partida do Campeonato Inglês, neste sábado (13), após ter sua coxa rasgada pela chuteira do companheiro de time Kyle Walker.

Logo no começo do jogo, Ederson chocou-se com Walker e caiu com muitas dores no gramado. O goleiro foi atendido em campo, tentou seguir com um curativo, mas foi substituído pelo reserva Stefan Ortega.

Após a partida, o técnico Pep Guardiola falou sobre o acidente. "Ele sofreu uma pancada. Ainda não conversei com os médicos, mas vi que ele não andava normalmente. Temos uma pausa de 10 dias, então ele terá tempo para se recuperar. Se houve algum dano maior, os médicos irão avisar", completou.

Pela foto aumentada é possível ver um corte profundo acima do joelho esquerdo de Ederson.