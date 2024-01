Diretor do River Plate confirma interesse em Flaco López: 'Faz um tempo'

Enzo Francescoli, diretor esportivo do River Plate (ARG), afirmou, em entrevista à emissora "TyC Sports", que o clube tem interesse na contratação de Flaco López, do Palmeiras.

O que aconteceu

O clube está de olho no atacante palmeirense há algum tempo. O dirigente ressaltou que ainda há tempo para concretizar uma possível negociação.

A chegada de um centroavante é vista como uma "possibilidade" e não como uma "necessidade". Fracescoli disse que o clube está satisfeito com os atletas da posição do elenco: Borja, Colidio e Ruberto.

River Plate perdeu centroavantes titulares de 2023. Em agosto, Lucas Beltrán deixou o clube rumo à Fiorentina. O veterano Salomón Rondón assumiu a titularidade até o fim da temporada; o venezuelano trocou o clube pelo Pachuca (MEX).

Borré era prioridade do River. O dirigente ainda falou sobre a tentativa de repatriar Rafael Borré, que está no Werder Bremen. Francescoli disse que o atacante - alvo de Inter e Corinthians - não jogará no clube de Buenos Aires em 2024.

Flaco López chegou ao Palmeiras em junho de 2022 e não se firmou como titular. De lá para cá, o atacante argentino tem 55 jogos e marcou 10 gols. Ele conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2023) e Supercopa do Brasil (2023).

O que ele disse