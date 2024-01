Cruzeiro x Madureira: onde assistir ao jogo pela 2ª fase da Copa SP

Cruzeiro e Madureira se enfrentam neste sábado (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela 2ª fase da Copa São Paulo.

O jogo terá transmissão da CazéTV (YouTube). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Cruzeiro não começou bem na Copinha, mas vem de goleada por 9 a 0. O time goleou o União Mogi e garantiu a liderança do Grupo 28 no saldo de gols, após empatar em pontos com o Nova Mutum.

O Madureira venceu dois jogos, mas vem de derrota. O time do Rio de Janeiro perdeu por 3 a 0 para a Portuguesa, em jogo que valia a 1ª colocação do Grupo 27. No entanto, já entrou em campo com a classificação garantida.

Quem avançar hoje enfrentará Portuguesa ou Nova Mutum. O confronto acontece mais cedo, às 14h, em Suzano.

Não há prorrogação na Copinha. Em caso de empate após 90 minutos, a definição do classificado acontecerá em disputa de pênaltis.

Cruzeiro x Madureira

Competição: 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: 13 de janeiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, São Paulo

Transmissão: CazéTV (YouTube)