Tevis decide, Cruzeiro bate Madureira e se classifica na Copinha

O Cruzeiro venceu o Madureira por 1 a 0, no Nogueirão, e avançou para a 3ª fase da Copinha.

Tevis marcou o gol da classificação, aos 15 minutos do segundo tempo, após jogada individual de Fernando.

O goleiro do Madureira evitou que a diferença no placar fosse maior. Victor Lima cresceu debaixo das traves e fez duas defesas providenciais no segundo tempo.

O próximo adversário da Raposa será a Portuguesa, que venceu mais cedo o Nova Mutum por 2 a 0. O duelo deve ser disputado na segunda (15), com horário ainda a definir.

O Cruzeiro mira o bicampeonato da Copinha. A equipe mineira conquistou a competição pela última vez em 2007.

Como foi o jogo

Jogadores de Cruzeiro e Madureira em ação no jogo da 2ª fase da Copinha Imagem: Mauro Horita/Cruzeiro

O primeiro tempo foi quente, mas de pouca emoção. O Cruzeiro, apesar de controlar a posse, criou pouco, enquanto o Madureira também teve poucas oportunidades. Por outro lado, ambos os times não aliviaram nas entradas, e o árbitro distribuiu cinco amarelos nos primeiros 45 minutos.

A Raposa cresceu após o intervalo, e Tevis foi decisivo. O Cruzeiro ainda acertou o travessão em chutaço de Fernando defendido por Victor Lima, mas também levou um sufoco no apagar das luzes com direito a cobrança de falta do Madureira acertando o poste. No fim, a vantagem magra foi mantida e os mineiros avançaram.

Gol

1x0: Aos 15' do 2º tempo, Fernando gingou partiu para cima da marcação, levou para linha do fundo e cruzou com perfeição. Tevis subiu sozinho na pequena área e cabeceou para balançar a rede.