Corinthians tenta, mas não deve ter 'nova' arena na estreia do Paulistão

Do UOL, em Santos

O Corinthians não deve ter a capacidade da Neo Química Arena ampliada na primeira rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O presidente Augusto Melo projetou a arena com cerca de 54 mil torcedores já na estreia do Paulistão. A reforma, no entanto, não deve ocorrer a tempo. O Corinthians ainda aguarda liberações técnicas.

O Timão precisa do aval do engenheiro da arena, além da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A ideia é viabilizar isso em poucos dias, mas não a tempo da estreia contra o Guarani, dia 21.

O Corinthians pretende vender os seis mil lugares a mais com preço popular. Essa foi uma promessa do presidente Augusto ainda em campanha.

O espaço adicional viria da retirada das cadeiras de parte do setor sul e da junção da norte com a oeste. A reforma não inviabilizaria os mandos de campo na Neo Química Arena.

Outra meta é mudar o setor de visitantes até julho para aumentar ainda mais a capacidade do estádio. Os setores norte e sul seriam ampliados. Essa obra, porém, demanda mais dinheiro.