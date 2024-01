Copa Africana começa hoje e terá artilheiro de time brasileiro; veja raio-x

Errata: este conteúdo foi atualizado

Ao contrário do publicado, Sadio Mané é jogador do Al Nassr, e não do Bayern de Munique. Além disso, o Grupo 1 é composto por Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Nigéria e não por Marrocos, Senegal, Tunísia, Argélia e Egito. As informações foram corrigidas.