Confira os cinco principais desafios do técnico Thiago Carpini no São Paulo

Na última quinta-feira, o técnico Thiago Carpini foi oficializado como comandante do São Paulo. Aos 39 anos, ele se destacou na temporada passada, levando o Água Santa para a final do Paulista e o Juventude de volta à Série A.

Com a grande oportunidade da carreira, o treinador espera repetir o sucesso e se consolidar como um dos melhores do cenário nacional. Confira os cinco principais desafios dele no Tricolor.

Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. O treinador, que estava no Juventude, chega com contrato válido até 31 de dezembro de 2024. Saiba mais > https://t.co/itjDzkc3g6#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/NbbDW01UI9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 11, 2024

1- Substituir Dorival Jr.

Carpini terá uma grande sombra ao longo do trabalho do São Paulo: Dorival Jr. O atual técnico da Seleção Brasileira foi responsável por uma reviravolta no 2023 do clube, conquistando a inédita Copa do Brasil, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo.

2 - Primeiro trabalho de Série A

O São Paulo será o primeiro time que disputa a Série A que Carpini irá comandar. Com destaque em Água Santa e Juventude recentemente, o treinador acumula passagens por Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária.

3 - Gerir jogadores experientes e de nome

Em seu primeiro trabalho na Série A, Carpini assume um time com grande parte do elenco sendo campeão da Copa do Brasil e com jogadores experiente e de nome, casos de Rafinha, Arboleda, Luciano, Lucas, Calleri e James Rodríguez.

4 - Manter o São Paulo no topo

Após 15 anos, o São Paulo voltou a conquistar um título de expressão nacional e espera seguir protagonista em 2024. Na próxima temporada, o Tricolor tem a disputa do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores como principais desejos.

5 - Decisão logo no começo

Apesar de se tratar de uma competição de menor expressão, o São Paulo terá pela frente o Palmeiras, um dos rivais locais, na final da Supercopa do Brasil. O confronto está marcado para começo de fevereiro, sendo uma decisão logo de cara para Carpini.