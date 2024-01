Com gol no fim, Leverkusen vence Augsburg e mantém vantagem na ponta do Alemão

Neste sábado, o Bayer Leverkusen entrou em campo para enfrentar o Augsburg pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, na SGL Arena. Os comandados de Xabi Alonso venceram por 1 a 0, com gol no fim, e mantiveram a diferença na ponta do torneio.

Com 45 pontos, o time está com quatro a mais que o Bayern, segundo colocado, que tem uma rodada a menos. Na próxima rodada, o líder enfrenta o RB Leipzig, no próximo dia 20, às 14h30 (de Brasília), como visitante.

Na 11ª colocação, o Augbsurg está com 19 pontos. Em seu próximo compromisso, os mandantes têm pela frente o Monchenbladbach, às 13h30, no Borussia-Park.

O jogo

Mesmo como visitante, o Leverkusen partiu para cima, com Grimaldo obrigando Dahmen a trabalhar. Pouco depois, o lateral voltou a assustar e acertou a trave.

Com a meta de ir ao intervalo em vantagem, o time de Xabi Alonso permanecia em cima, com Shick e Andrich levando perigo. Contudo, o Augsburg conseguiu manter o placar zerado.

No começo da segunda etapa, o Leverkusen seguiu pressionando, mas a igualdade insistia em permanecer. Os mandantes, por sua vez, estavam satisfeitos com o 0 a 0.

Apesar da pressão, os comandados de Xabi Alonso tinham dificuldades para levar perigo à meta do Augsburg. No fim, Hofmann teve grande chance, mas parou em Dahmen.

Com isso, o jogo parecia caminhar para o empate. Aos 48 minutos, entretanto, Palacios fez o gol da vitória do Leverkusen.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão

Freiburg 0 x 0 Union Berlin

Mainz 05 1 x 1 Wolfsburg

RB Leipzig 0 x 1 Frankfurt

Colônia 1 x 1 Heidenheim