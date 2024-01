Com gol no fim, City vence Newcastle e gruda no líder Liverpool no Inglês

Neste sábado, o Manchester City visitou o Newcastle em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês e venceu por 3 a 2. Os gols dos mandantes foram anotados por Alexander Isak e Anthony Gordon, enquanto Bernardo Silva, De Bruyne e Bobb balançaram as redes para os visitantes.

Com a vitória, a equipe comandada por Pep Guardiola emendou a terceira seguida e alcançou a segunda posição com 43 pontos, encostando assim no líder Liverpool, que atualmente tem 45.

Por outro lado, o Newcastle perdeu a quarta partida consecutiva na competição e ficou na décima posição, com os mesmos 29 pontos.

A próxima partida do City será diante do Tottenham, válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 17:00 (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium.

Já o Newcastle visita o Fulham, também pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 16:00 (de Brasília), no Craven Cottage.

Os gols

O placar foi aberto pelo Manchester City aos 26 minutos da primeira etapa, depois de Bernardo Silva, dentro da área, aproveitar o cruzamento de Walker e marcar um lindo gol de letra.

O empate veio logo em seguida, aos 35, após Bruno Guimarães acionar Alexander Isak dentro da área. O atleta, com muita frieza, colocou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro.

O Newcastle continuou buscando e, aos 37, Gordon recebeu de Burn e finalizou para virar a partida.

Já no segundo tempo, aos 29 minutos, De Bruyne, após bonita jogada individual, finalizou com muita categoria, sem chances para Dubravka.

Ainda deu tempo do Manchester virar. Aos 46, De Bruyne enfiou linda bola para o jovem Bobb, que não desperdiçou e virou a partida para os visitantes.