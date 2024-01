Com gol de Atuesta, Palmeiras empata jogo-treino com União Suzano; veja como foi

Na manhã deste sábado (13), na Academia de Futebol, o Palmeiras empatou com o União Suzano por 1 a 1, em jogo-treino. O gol do Verdão foi marcado pelo volante Atuesta, em cobrança de falta.

O duelo no CT palmeirense foi disputado em dois períodos de 45 minutos. No primeiro tempo, o Verdão foi escalado com: Weverton; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Richard Ríos (Aníbal Moreno), Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Rony e Breno Lopes.

Já na segunda etapa, o Palmeiras foi formado por: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno (Fabinho), Atuesta, Jhon Jhon; Luis Guilherme, Flaco López e Bruno Rodrigues.

O lateral esquerdo Piquerez, que sofreu um entorse no joelho esquerdo no final da última temporada, segue um cronograma individualizado de recondicionamento físico preparado pelo Núcleo de Saúde e Performance.

O Palmeiras terá mais um jogo-treino neste sábado, contra o São Caetano, às 15 horas (de Brasília). O atual campeão paulista estreia no Estadual deste ano no próximo dia 21 (domingo), contra o Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte.