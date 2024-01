Com Carpini, São Paulo ganha do São Bernardo no primeiro jogo-treino do ano

Neste sábado, Thiago Carpini já esteve à frente do São Paulo no primeiro jogo-treino da temporada 2024. O Tricolor venceu o São Bernardo por 3 a 1, no CT da Barra Funda.

Os gols do Tricolor foram marcados por Galoppo, Wellington, Rato e Juan. Matheus Régis, por sua vez, anotou o tento do time do ABC paulista. As duas equipes integram o Grupo D do Paulistão, que ainda conta com Novorizontino e Botafogo-SP.

A escalação foi baseada nos treinamentos que ocorreram até o momento. No primeiro tempo, o São Paulo foi a campo com: Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Luiz Gustavo (Alisson) e Pablo Maia; Wellington Rato, Lucas e Galoppo; Juan.

Já na segunda etapa, o Tricolor teve: Jandrei, Luan, Alan Franco, Belem e Patryck; Alisson (Rodriguinho) e Bobadilla; James (Nikão), Luciano e Ferreira (Erick); Calleri.

Mais cedo, Carpini foi recepcionado pela diretoria e conheceu o elenco são-paulino. O treinador também se reuniu com Lucas Silvestre e Pedro Sotero, auxiliares de Dorival Jr. e responsáveis por comandar os últimos treinamentos.

Thiago Carpini iniciou o seu trabalho no CT da Barra Funda. O novo técnico do São Paulo dirigiu a equipe no primeiro jogo-treino da pré-temporada, contra o São Bernardo, equipe que integra o Grupo D do Campeonato Paulista, o mesmo do Tricolor. A atividade terminou com vitória... pic.twitter.com/KyRoOuLujw ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2024

Além do técnico, o auxiliar técnico Estephano Dijan e o preparador físico Caio Gilli também chegam ao São Paulo para compor a comissão fixa. O contrato de Carpini vai até o fim do ano, com renovação automática em caso de título da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

No próximo dia 20, o Tricolor estreia pela temporada 2024, às 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Paulista. O adversário da vez será o Santo André, no MorumBIS.