Santos: clube japonês critica postura por Carille e diz que tomará medidas

Do UOL, em São Paulo

O V-Varen Nagasaki, do Japão, emitiu, hoje (13), uma nota oficial criticando a postura "inacreditável" do Santos e exigindo o pagamento da multa pelo fim do vínculo com o técnico Fábio Carille.

O que aconteceu

O clube destacou que "não há razão para aceitar uma redução e que solicitamos o pagamento integral da multa prevista no contrato". Segundo ele, o Santos alegou dificuldades financeiras durante a reunião de ontem.

Segundo o clube japonês, o Santos "prometeu reconsiderar e responder formalmente por escrito". O Alvinegro ainda teria pedido desculpas pelo episódio.

O V-Varen, porém, se incomodou com a postura "inacreditável" do Santos após a reunião. Ontem, o time paulista oficializou na CBF o registro do técnico Fábio Carille. Assim, o comandante está liberado para dirigir o clube em 2024.

Os japoneses ainda afirmaram que "em relação ao futuro, o clube considerará tomar as medidas cabíveis".

Veja a nota na íntegra

V. Faren Nagasaki gostaria de relatar a situação atual do técnico Fabio Carrile e dos treinadores Leandro, Dennis e Cesar a partir de sábado, 13 de janeiro.

Ontem, sexta-feira, 12 de janeiro, realizamos reunião com o Santos FC sobre esse assunto.

No início da reunião, o Santos FC pediu desculpas pelo incidente.

A partir daí, o Santos FC, sob a premissa de que o contrato entre o técnico Fabio Carrile e três de sua equipe e V. Vahren Nagasaki para a temporada 2024 é válido, alegando motivos como a difícil situação financeira do clube. penalidade estipulada no contrato.

V. Faren Nagasaki respondeu que o contrato foi validamente celebrado e não há razão para aceitar uma redução, uma vez que não há culpa alguma, e que solicitamos o pagamento integral da multa prevista no contrato. No final, a reunião terminou com o Santos FC retirando a resposta de V. Faren Nagasaki e prometendo reconsiderar e responder formalmente por escrito.

Porém, na madrugada de sábado, 13 de janeiro, horário do Japão, confirmamos a divulgação oficial sobre o Santos FC e o técnico Fabio Carrile. O mesmo comunicado refere ainda que não foram celebrados contratos com o treinador Fabio Carrile e outros para a temporada 2024, o que não só é contrário aos fatos, como também é completamente diferente da posição do Santos FC na reunião de ontem. Sim, é absolutamente inaceitável.

V. Faren Nagasaki lamenta profundamente que tal comunicado tenha sido emitido sem qualquer resposta em relação à reunião de ontem. Em relação ao futuro, o clube considerará tomar as medidas cabíveis.