Clube japonês critica postura do Santos e exige pagamento da multa de Carille

Neste sábado, o V-Varen Nagasaki, do Japão, se pronunciou após o Santos registrar o técnico Fábio Carille na CBF. O clube diz que a postura do Peixe foi distinta na reunião e no comunicado da última sexta-feira.

De acordo com o time japonês, o Alvinegro Praiano pediu para diminuir o valor da multa de R$7,3 milhões. A solicitação foi negada, e a equipe paulista prometeu considerar a posição e responder formalmente por escrito.

Na mesma data, o Santos soltou uma nota afirmando que o contrato de Carille terminou no dia 1º de janeiro. O V-Varen Nagasaki, contudo, discorda e prometeu ir à Justiça para resolver a situação.

Em sua segunda passagem pelo Santos, Carille está à frente do projeto de reconstrução do Peixe, após a queda para a Série B em 2023. Em 2024, além da segunda divisão, a equipe irá disputar o Paulistão.

No processo de reformulação, foram confirmados 13 reforços: Giuliano, Aderlan, Hayner, Jorge, Gil, Willian Bigode, Otero, João Schmidt, Marcelinho, Diego Pituca, Guilherme, Cazares e Pedrinho.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Ontem, sexta-feira, 12 de janeiro, realizamos reunião com o Santos FC sobre esse assunto.

No início da reunião, o Santos FC pediu desculpas pelo incidente.

A partir daí, o Santos FC, sob a premissa de que o contrato entre o técnico Fabio Carrile e três de sua equipe e V. Vahren Nagasaki para a temporada 2024 é válido, alegando motivos como a difícil situação financeira do clube, para penalidade estipulada no contrato.

V. Faren Nagasaki respondeu que o contrato foi validamente celebrado e não há razão para aceitar uma redução, uma vez que não há culpa alguma, e que solicitamos o pagamento integral da multa prevista no contrato. No final, a reunião terminou com o Santos FC retirando a resposta de V. Faren Nagasaki e prometendo reconsiderar e responder formalmente por escrito.

Porém, na madrugada de sábado, 13 de janeiro, horário do Japão, confirmamos a divulgação oficial sobre o Santos FC e o técnico Fabio Carrile. O mesmo comunicado refere ainda que não foram celebrados contratos com o treinador Fabio Carrile e outros para a temporada 2024, o que não só é contrário aos factos, como também é completamente diferente da posição do Santos FC na reunião de ontem. Sim, é absolutamente inaceitável .

V. Faren Nagasaki lamenta profundamente que tal comunicado tenha sido emitido sem qualquer resposta em relação à reunião de ontem. Em relação ao futuro, o clube considerará tomar as medidas adequedas.