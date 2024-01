Longe dos líderes, Chelsea bate Fulham e vence a 3ª seguida no Inglês

Neste sábado (13), o Chelsea venceu o Fulham por 1 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge. Essa foi a terceira vitória seguida dos mandantes no torneio de pontos corridos.

Ainda assim, o time permanece distante da parte de cima da tabela, na oitava colocação, com 31 pontos. Em seu próximo compromisso, os donos da casa encaram o Middlesbrough no próximo dia 23, às 17h (de Brasília), em casa, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, com a meta de se recuperar do revés por 1 a 0 no primeiro embate.

O Fulham, por sua vez, está na 13ª posição, com 24 pontos. Assim como o Chelsea, o clube volta a campo pela copa nacional, em que tenta reverter a derrota na ida por 2 a 1 para o Liverpool, no próximo dia 24, no mesmo horário, no Craven Cottage.

O jogo

Apesar da pressão do Chelsea, a primeira grande oportunidade da partida foi do Fulham. O meia Andreas Pereira finalizou e Petrovic defendeu.

Pouco depois, foi a vez de Harry Wilson obrigar o goleiro dos mandantes a trabalhar. Em resposta, Palmer arrematou, mas parou em Leno.

A primeira etapa se encaminhava para o empate. Até que, aos 48 minutos, o camisa 20 colocou o Chelsea na frente após cobrança de pênalti.

Com a vantagem, os comandados de Pochettino voltaram a assustar logo no começo da segunda etapa. O atacante Sterling acertou a trave.

O Fulham, por sua vez, tinha dificuldades para criar, com o Chelsea sendo superior, mas sem levar grande perigo. Aos 27 minutos, Andreas encontrou Raul Jiménez, que finalizou para defesa de Petrovic.

Já na reta final do duelo, os donos da casa ficaram perto de matar o jogo, com Gallagher acertando a trave. No fim, os mandantes seguraram a vantagem e conquistaram o triunfo.