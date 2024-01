Bruno Rodrigues comenta reencontro com Breno Lopes no Palmeiras e agradece carinho da torcida

O atacante Bruno Rodrigues se reencontrou com alguns jogadores em sua chegada ao Palmeiras. Um desses nomes é Breno Lopes, que atuou ao lado do novo reforço do Verdão no Joinville, em 2017. Apresentado nesta sexta-feira (12), o camisa 11 exaltou a história do companheiro e relembrou as dificuldades passadas no clube de Santa Catarina.

"A gente não trocou essa ideia ainda não, porque não teve muito tempo, mas o Breninho me recebeu muito bem. Fomos parceiros de quarto no Joinville em 2017. Sabemos o que passamos lá, e ele é merecedor de tudo que está construindo aqui no Palmeiras. Quando ele fez o gol [do título] na Libertadores fiquei muito feliz, porque eu estive ao lado dele lá e vi o que ele passou", disse em coletiva de imprensa concedida na Academia de Futebol.

Bruno Rodrigues (à direita) e Breno Lopes (caído à esquerda) em ação pelo Joinville em 2017

"Estou muito feliz mesmo por tudo que ele vem fazendo no Palmeiras e, agora, tenho essa oportunidade de construir uma história com ele no clube. A gente dormia sem luz às vezes, fazia merenda, era quentinha, então sabemos o que passamos no Joinville", completou.

Novo reforço agradece carinho do torcedor do Palmeiras

Além disso, Bruno Rodrigues agradeceu o carinho recebido pelo torcedor palmeirense desde o seu anúncio e celebrou a oportunidade de atuar a favor da torcida do Verdão. O jogador garantiu honrar a camisa alviverde da melhor forma possível.

"Quando fui anunciado, rcebi muitas mensagens no Instagram. Já joguei contra [a torcida do Palmeiras] e sei como é que é, mas, graças a Deus, não vou jogar mais, vou jogar a favor. Não vejo a hora disso acontecer. Estou muito feliz de vestir essa camisa e vou honrá-la da melhor forma possível", finalizou o atleta.

O elenco do Palmeiras se prepara para o início da temporada de 2024. A estreia no Campeonato Paulista será no próximo dia 21, contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Antes disso, o Verdão tem dois jogos-treino confirmados para o próximo sábado, diante de Suzano, a partir das 10h, e São Caetano, às 16h. Ambos os duelos acontecem na Academia de Futebol.