Atuesta marca novamente e Palmeiras vence São Caetano em segundo jogo-treino deste sábado

Na tarde deste sábado, o Palmeiras fez seu segundo jogo-treino durante os trabalhos da tarde. Na Academia de Futebol, o Alviverde derrotou o São Caetano por 3 a 0, com gols de Luis Guilherme, Flaco López e Atuesta - o colombiano, inclusive, foi o artilheiro do dia no Verdão.

O duelo no CT palmeirense foi disputado em dois períodos de 45 minutos. O time que disputou o primeiro tempo teve: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos, Raphael Veiga (Zé Rafael); Luis Guilherme (Kidani - sub-16), Rony e Bruno Rodrigues.

Luis Guilherme inaugurou o marcador aos 12 minutos da primeira etapa, depois de receber bom passe e tocar por cobertura na saída do goleiro adversário.

Já no segundo tempo, o Verdão entrou em campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Naves e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Atuesta) e Jhon Jhon; Garcia, Flaco López (Daniel - sub-20) e Breno Lopes.

Aos 30 minutos, Jhon Jhon tocou para trás e encontrou Flaco López sozinho. O atacante subiu de cabeça e ampliou o placar. Já aos 39, Atuesta recebeu de Breno Lopes na entrada da área, dominou e finalizou forte para fechar o marcador.

Mais cedo, o Palmeiras já tinha realizado seu primeiro jogo-treino deste sábado. Em duelo contra o União Suzano na Academia de Futebol, o Verdão empatou em 1 a 1 com o adversário. Atuesta marcou o único gol da equipe alviverde no confronto.

O Palmeiras volta a treinar neste domingo, às 10 horas (de Brasília), na Academia de Futebol, para dar sequência à preparação para as disputas do ano.

O Verdão terá seu primeiro compromisso oficial da temporada de 2024 no próximo dia 21 de janeiro. Na estreia pelo Campeonato Paulista, a equipe enfrenta o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.