Corinthians: Após impasse, Félix Torres desembarca em SP para assinar

Após impasse na negociação, o zagueiro Félix Torres chegou a São Paulo na manhã de hoje (13). O defensor realizará exames médicos para assinar com o Corinthians.

"Feliz de estar aqui. Já queria vir e agora estou aqui muito feliz e muito ansioso de ir ao clube. Vai Corinthians!", comentou no desembarque em entrevista ao site "Meu Timão".

O Timão chegou a um acordo para contratar o defensor no fim de dezembro, mas, por conta de um problema, o atleta permaneceu treinando no Santos Laguna, do México.

O Corinthians pagará 5 milhões de dólares (R$24,2 milhões) para contar com Félix Torres. O equatoriano assinará um contrato válido por quatro anos.

Com isso, o zagueiro, que disputou a última Copa do Mundo pelo Equador, deve ser o sexto reforço do Timão. Os laterais Hugo e Diego Palacios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro já foram oficializados, ao passo que Gustavo Henrique está perto de ser contratado.

Em processo de reformulação, a equipe, presidida por Augusto Melo, quer contratar mais cinco atletas para completar o elenco comandado por Mano Menezes, com jogadores do ataque e do meio-campo sendo monitorados.