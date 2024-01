Ancelotti alfineta Xavi antes da Supercopa: 'não tem minha experiência'

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, já entrou no clima do clássico e alfinetou o Xavi Hernández, comandante do Barcelona, antes da final da Supercopa da Espanha.

O que aconteceu

Ancelotti afirmou que Xavi "não tem a minha experiência, mas sua trajetória é muito boa". Xavi iniciou a carreira de treinador em 2019.

Ele não tem minha experiência, mas sua trajetória é muito boa. A ideia que ele tem está ajudando, ele está indo muito bem

Xavi, porém, foi só elogios a "um dos melhores treinadores do mundo e da história". O comandante blaugrana chamou Ancelotti de cavalheiro e destacou que "tenho um respeito extraordinário por ele".

Eu o considero um dos melhores treinadores do mundo e da história, seu currículo fala por si. Ele triunfou em todos os países em que esteve, deixando sua marca. Dificilmente você verá alguém falando mal do Ancelotti. Ele é um cavalheiro e tenho um respeito extraordinário por ele. Semelhanças? Éramos meio-campistas e víamos o futebol da mesma maneira, mas as ideias e os sistemas são diferentes.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam amanhã (14), às 16h (de Brasília). A partida será no King Saud University Stadium, em Riad, na Arábia Saudita.