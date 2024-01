Almería x Girona: veja informações e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

O Girona pode voltar a liderança isolada do Campeonato Espanhol neste domingo, quando visita o Almería, pela 20ª rodada. As equipes se enfrentam a partir das 10h (de Brasília), no estádio Mediterrâneo.

O confronto entre Almería e Girona será transmitido através do canal fechado ESPN 4. Pela internet, a transmissão será feita pelo serviço de streaming STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

O Girona é o segundo colocado da La Liga, com 48 pontos, empatado com o líder Real Madrid, mas atrás pelos critérios de desempate. Na última rodada, a equipe conseguiu uma grande vitória sobre o Atlético de Madrid, por 4 a 3. Com isso, está há 11 jogos sem perder na competição.

Como o Real Madrid não vai jogar neste final de semana, por conta da disputa da Supercopa Espanhola, na Arábia Saudita, uma vitória deixará o Girona na primeira posição. Ainda que sejam derrotados, os visitantes não perderão seu lugar, já que o Barcelona, terceiro, está com sete pontos a menos.

A situação pode ser facilitada por conta do Almería ainda não ter vencido na atual temporada. Sem vencer nenhuma vez nesta temporada do Campeonato Espanhol, os donos da casa estão na lanterna, com apenas cinco pontos.