Ainda sem reforços para a posição, veja opções no elenco do São Paulo para a reserva de Calleri

Desde o ano passado, a diretoria do São Paulo já havia anunciado publicamente uma de suas prioridades no mercado para 2024: um camisa 9 para fazer sombra a Calleri. A menos de dez dias da estreia da equipe na temporada, o clube não trouxe nenhum nome para a posição.

O Tricolor não conta mais com Erison, que viu seu empréstimo se encerrar no término de 2023. O mesmo aconteceu com David, que também chegou a ser utilizado na função de centroavante.

Com a ausência de reforços, o jeito para o novo técnico Thiago Carpini será encontrar uma "solução caseira". O atual elenco fornece apenas uma opção: o jovem Juan, que ganhou algumas oportunidades com Dorival Júnior na última temporada.

O atacante foi revelado em Cotia, mas não chegou a se firmar como reserva imediato de Calleri. Em 42 jogos, foram três gols e quatro assistências.

Outra opção que pode surgir no radar da comissão técnica é Talles Wander, de apenas 20 anos. O garoto chegou até a fazer sua estreia na equipe principal em 2023 e iniciou a pré-temporada com o restante do elenco. Pode virar uma alternativa diante da falta de novos nomes.

Ele já vinha sendo observado por Dorival e deve receber ainda mais chances neste ano. O atleta foi um dos principais destaques do time sub-20 na temporada passada.

Por fim, uma das principais joias da base do São Paulo pode ser testada ao término da Copinha: Ryan Francisco. Aos 17 anos, o jovem já é artilheiro em Cotia e tem multa superior a R$ 300 milhões.

Certo é que fazer sombra a Calleri não será tarefa simples. Um dos heróis da equipe na conquista do título inédito da Copa do Brasil, o argentino foi vice-artilheiro do Tricolor em 2023, com 14 gols, um abaixo de Luciano. O São Paulo chegou a negociar com Pedro Raul, ex-Vasco, para a função, mas as conversas não avançaram.