Vasco divulga lista com surpresas para a pré-temporada no Uruguai

O Vasco viaja nesta semana para Punta del Este, no Uruguai, onde vai realizar a pré-temporada. Sob o comando do técnico Ramón Díaz, os cruzmaltinos vão trabalhar e realizar dois amistosos, estes contra San Lorenzo-ARG e Deportivo Maldonado-URU.

O clube carioca divulgou a lista dos jogadores que vão viajar, entretanto com algumas surpresas. A principal ausência é a do atacante Orellano, que se reapresentou no Rio de Janeiro, mas pediu para ser negociado com outro clube.

Outras duas ausências na viagem foram o zagueiro Capasso e o volante De Lucca. Ambos sofreram com lesões em 2023 e vão ficar no Rio de Janeiro para reforçar o grupo que vai atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o zagueiro Robert Rojas e o meia Praxedes ainda não foram confirmados oficialmente, mas estão na lista. O primeiro chega por empréstimo junto ao River Plate-ARG. Já o segundo deve ser emprestado novamente pelo Bragantino.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro, contra o Boavista, em São Januário.

Confira a lista dos jogadores que vão fazer a pré-temporada no Uruguai:

Goleiros: Léo Jardim, Halls, Pablo e Allan

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Julião

Zagueiros: Medel, Maicon, Léo, Robert Rojas e João Victor

Volantes: Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair e JP

Meias: Payet, Paulinho e Praxedes

Atacantes: Vegetti, Rossi, David, Erick Marcus, Serginho e Rayan