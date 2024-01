Vasco anuncia empréstimo do atacante Figueiredo ao Coritiba

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou, na manhã de hoje (9), o empréstimo do atacante Figueiredo ao Coritiba. O clube paranaense também oficializou a transação.

O que aconteceu

O jogador assinou contrato até o final de 2024. O Coxa vai disputar a Série B do Brasileiro na atual temporada.

O acordo prevê que o Coritiba terá preferência de compra em valores que giram na casa de 3 milhões de euros, R$ 16 milhões na cotação atual. O vínculo de Figueiredo com o Cruz-Maltino vai até o dia 31 de dezembro de 2026.

O atacante é formado na base do Vasco e foi artilheiro da Copinha de 2022. No mesmo ano, foi promovido ao elenco e ajudou a equipe no retorno à Série A do Brasileiro.

No ano passado, Figueiredo não conseguiu repetir as atuações e perdeu espaço no elenco. Por outro lado, conquistou o ouro no Pan-Americano com a seleção brasileira.

Já conversei com Guto e comissão e, tenho certeza que será um grande ano. Comecei a trabalhar a partir de hoje para estar pronto o mais rápido possível Figueiredo

O Vasco da Gama informa o empréstimo do atacante Figueiredo ao Coritiba até o final de 2024.



O Vasco deseja todo sucesso ao atleta, que chegou ao clube ainda nas categorias de base, e tem mais de 100 jogos pela equipe profissional.



📸: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/ou35UzDybA -- Vasco da Gama (@VascodaGama) January 9, 2024