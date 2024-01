Copinha: Técnico do Flu foi jogador, já trabalhou em TV e entrevistou Diniz

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense na Copinha, Caio Couto não se intimida com os microfones. Não à toa. Em um período longe dos gramados, o treinador foi comentarista de TV. Ele já defendeu o Tricolor em campo e foi companheiro de Renato Gaúcho.

O time de Xerém entra em campo hoje (9), contra o São Carlense, pela última rodada da fase de grupos. O Tricolor lidera o Grupo 13, com seis pontos.

O que aconteceu

Caio Couto trabalhou como comentarista do programa Resenha Santista. O programa passa na TV Cultura Litoral, entre 2021 e 2022.

Ele fazia análises táticas de diversas partidas de campeonatos profissionais. Couto avaliava partidas que aconteciam no Brasil e tinha o apoio de vídeos.

À época, o trabalho mais recente tinha sido no profissional do Jaguariúna FC. Entre 2015 e 2017, foi treinador do feminino profissional do Santos.

Eu estava morando em Santos e tinha amizade com jornalistas da região. Como não estava trabalhando em clubes, e estavam precisando de um comentarista na TV, me fizeram o convite. Para ter um diferencial no trabalho, comecei a fazer análises táticas no programa

Caio Couto

Caio Couto foi anunciado em novembro como técnico do sub-20 do Fluminense. Ele estava no profissional da Portuguesa-RJ.

Nos tempos de TV, ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista com Fernando Diniz, então técnico do São Paulo. Couto ainda não teve a chance de um papo desde o desembarque nas Laranjeiras, mas aguarda a oportunidade.

"Cheguei no clube num momento de preparação para o Mundial e imediatamente após a competição o Diniz entrou de férias. Tenho a certeza que no momento oportuno poderei conversar com ele e claro buscar conhecimento", disse.

O treinador também já esteve dentro de campo e defendeu as cores do Fluminense em 1997. Ele foi companheiro de Renato Gaúcho e foi comandado por Valdir Espinosa.

Caio Couto, técnico do Fluminense na Copinha, atuou no Tricolor em 1997 Imagem: Arquivo Pessoal / Reprodução Instagram

Caio Couto também esteve na base tricolor entre entre 2008 e 2012: "Para mim é motivo de enorme orgulho voltar ao Fluminense, clube que considero minha casa. Tive a oportunidade de vestir a camisa tricolor tanto como atleta como trabalhando na formação de jogadores, em Xerém. Venho para minha terceira passagem pela instituição com a qual sou extremamente identificado".

O treinador tem no currículo ainda conquistas com o Santos e com a seleção brasileira feminina. Ele levantou o Brasileiro Feminino de 2017 e o do Sul-Americano sub-20, com o Brasil, em 2012.