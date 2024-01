Santos marca jogo-treino contra o Oeste para sábado, na Vila Belmiro

Neste sábado, o Santos terá pela frente seu primeiro teste para a temporada de 2024. A equipe enfrentará o Oeste, que disputa a Série A2 do Paulistão, em um jogo-treino marcado para as 10h30 (de Brasília) da manhã, na Vila Belmiro.

A partida amistosa será com portões fechados e servirá para o técnico Fábio Carille começar a colocar em prática suas ideias de jogo. Será a primeira oportunidade dele testar os 13 reforços que foram contratados para este ano.

No sábado, portanto, Carille deve mandar a campo um esboço da escalação titular que estreará no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O Oeste, por sua vez, vem se preparando para a temporada desde dezembro e fará seu último jogo-treino antes da primeira partida na Segunda Divisão do Estadual. Comandado por Lelé Freitas, o time fará os ajustes finais para 2024.

No treino desta manhã! ?? pic.twitter.com/ax4vJBywK6 ? Santos FC (@SantosFC) January 9, 2024

Neste ano, o Santos disputará somente o Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com calendário espaçado, o clube agora presidido por Marcelo Teixeira já anunciou 13 contratações, além do técnico Fábio Carille: o zagueiro Gil, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, os meio-campistas Diego Pituca, João Schmidt, Giuliano e Cazares, e os atacantes Otero, Pedrinho, Guilherme, Marcelinho e Willian Bigode.

O Peixe ainda busca um goleiro reserva a João Paulo para fechar o elenco.