Santos empresta lateral João Lucas para o Juventude por uma temporada

O Santos anunciou nesta terça-feira (9) o empréstimo do lateral direito João Lucas para o Juventude, que irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi cedido por uma temporada.

A saída fazer parte do planejamento adotado pela diretoria presidida por Marcelo Teixeira, que pretende se desfazer dos atletas que não toparem reduzir seus salários ou que não estão nos planos do técnico Fábio Carille, caso de João Lucas.

O Santos Futebol Clube acertou nesta terça-feira (9) o empréstimo do lateral-direito João Lucas por um ano para o Juventude. Na última temporada, o atleta participou de 30 jogos pelo Clube. pic.twitter.com/XLD2rXaINY ? Santos FC (@SantosFC) January 9, 2024

No Juventude, ele será treinado por Thiago Carpini, que quase fechou com o Santos para esta temporada. O time do Rio Grande do Sul buscará se manter na elite do futebol nacional.

João Lucas se junta a uma lista de dispensados do Peixe, que ainda conta com Soteldo, Jean Lucas, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, Dodi, Gabriel Pirani, John e Lucas Braga. O clube ainda quer solucionar o caso de outros atletas, como Mendoza, Lucas Lima e João Basso.

