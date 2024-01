Reforço do Palmeiras, Caio Paulista liderou em dribles certos no São Paulo em 2023

Uma das contratações do Palmeiras, Caio Paulista teve um 2023 mágico com a camisa do São Paulo. O jogador, de 25 anos, foi o líder em dribles certos do Tricolor Paulista, de acordo com o Sofascore, com 111.

Em 50 jogos, o atleta soma cinco gols e duas assistências. Ainda foram, 40 passes decisivos, 264 bolas recuperadas, 56% dos duelos ganhos e 88% de acerto no passe.

Além do São Paulo, Caio Paulista soma passagens por Fluminense, Tombense e Avaí. A grande conquista dele foi a Copa do Brasil, levantada no ano passado.

? is ?! ? As imagens exclusivas da reapresentação do #MaiorCampeãoDoBrasil também já estão no ar na TV Palmeiras/FAM! ? https://t.co/vBm9JBTHeX#AvantiPalestra pic.twitter.com/HBqrTHUZVJ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 8, 2024

O primeiro compromisso do Palmeiras será contra o Novorizontino, no próximo dia 21, às 16h (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Paulista. Além do torneio estadual, o Verdão terá pela frente a Supercopa do Brasil, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores.

