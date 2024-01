PVC e Hernan: SPFC entrevistará Pedro Martins, Zubeldía, Carpini e Caçapa

Os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan revelaram no De Primeira quatro dos nomes que o São Paulo entrevistará na procura por um novo treinador.

SPFC à procura de técnico

O São Paulo entrevistará Pedro Martins, Luis Zubeldía, Thiago Carpini e Cláudio Caçapa, segundo Hernan e PVC. O primeiro é português, o segundo é argentino e os dois últimos são brasileiros, sendo que Caçapa dirige atualmente um time belga.

O São Paulo deve seguir modelo de contratação semelhante ao de Hernán Crespo, realizando entrevistas com paciência. Campeão paulista em 2021, o treinador argentino foi considerado um achado à época, já que não tinha experiência no futebol brasileiro.

Hernan e PVC contaram ainda que o São Paulo pondera a contratação de um treinador muito jovem. Há questionamentos na diretoria acerca do tema, ainda mais diante dos nomes de peso do vestiário tricolor como Lucas, James, Calleri e Luciano.

O que disse André Hernan

O São Paulo vai fazer essa contratação no mesmo modelo que fez com Crespo, fazendo várias entrevistas, analisando, conversando, tem entrevistas marcadas, Zubeldía é um dos nomes e hoje à noite Pedro Martins vai ser entrevistado. Já teve uma aproximação e o Pedro Martins vai ser entrevistado, vai ser ouvido, ele vai ouvir o projeto do São Paulo, o São Paulo vai ouvir o trabalho dele. E não é novidade o Pedro Martins: em outras ocasiões também o São Paulo já mirou esse técnico português, que é muito bom treinador e já fez duelos na Grécia com Abel Ferreira.

Tem uma questão também com jovens apostas do Brasil. Eu ouvi a seguinte resenha: Carpini é bom treinador, muito promissor, já vem sendo assediado por grande clubes como foi Santos e Cruzeiro, mas a pergunta que fica internamente em relação ao Carpini, que tem 39 anos: será que um técnico jovem teria peito para tirar o Luciano e botar o Rodriguinho, por exemplo? Como vai ser com os caras mais experientes, um Lucas, um Calleri, essa é a dúvida que se tem em relação a uma aposta como Carpini, por exemplo, e a discussão segue na direção do São Paulo. André Hernan

O que disse PVC

Os nomes que eu sei que vão ser entrevistados, Luis Zubeldía, o Hernan acabou de informar com o Bruno Andrade que o Pedro Martins vai ser entrevistado, o Thiago Carpini vai ser entrevistado, o Cláudio Caçapa vai ser entrevistado. A gente sabe que esses quatro nomes vão ser entrevistados.

O que eu ouço no São Paulo é que vai haver muito cuidado nessa contratação, como disse o Hernan, no modelo Crespo. Muitos técnicos foram entrevistados até se chegar à conclusão de quem era o melhor. Diferentemente da sucessão do Crespo com o Rogério e do Rogério com o Dorival, não tem um nome quicando, não tem um nome unânime. O segundo ponto é que o Crespo deixou uma preocupação, apesar de campeão paulista em 2021, de contratar um técnico que venha do exterior e que nunca tenha trabalhado no Brasil. O fato de não conhecer o calendário brasileiro pesa contra um técnico estrangeiro que não tenha trabalhado ainda no Brasil, isso não precisa ser decisivo, mas vai ser um peso.

O entendimento de parte da diretoria do São Paulo é que o Crespo começou muito bem, mas com o acúmulo de competições no calendário levou a um desgaste físico muito grande por ele não entender e menosprezar o acúmulo de viagens e jogos a cada três dias, com o time ficando com a língua de fora, cansado, fisicamente esgotado. Isso tem um peso. Quando você vai pesar com o Carpini, que não tenha experiência, pode ser que no final a falta de traquejo com o calendário brasileiro seja menos importante do que parece hoje, porque outros técnicos vão ter outras desvantagens, mas isso pode pesar na escolha e pode pesar contra o Pedro Martins também, ainda que o Abel tenha chegado aqui e tenha feito sucesso sem nunca ter trabalhado no Brasil antes. PVC

