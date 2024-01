Presidentes de Mancha Verde e Independente discutem final da Supercopa com a polícia

Os presidentes de Mancha Verde e Independente, principais torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo, se reuniram na última segunda-feira com a polícia para discutirem as questões de segurança da final da Supercopa do Brasil. O jogo, que acontecerá em campo neutro, contará com ambas as torcidas no estádio, diferentemente dos clássicos sediados na capital paulista que ocorrem com torcida única.

Segundo informações da Band, o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte, afirmou aos representantes das torcidas que o assunto será discutido novamente no futuro. Isso porque a CBF ainda não definiu o estádio que sediará o duelo.

O delegado ainda relatou que todos os estádios possuem seus respectivos departamentos de polícia, que trabalham pela segurança dos espectadores.

CHOQUE-REI NA SUPERCOPA! ?? O campeão da Copa do Brasil; @SaoPauloFC, enfrentará o @Palmeiras; campeão do Brasileirão. Quem vai será o Supercampeão na minha decisão??#SAOxPAL#SupercopadoBrasil pic.twitter.com/4J0AGefLtd ? Supercopa do Brasil (@SupercopadoBra) December 7, 2023

Os presidentes solicitaram que as caravanas sejam dirigidas diretamente ao local da partida, sem a possibilidade de parada em algum ponto de encontro dos torcedores.

A CBF ainda não decidiu o local e a data do confronto. Estádios como o Mané Garrincha, Mineirão e Mangueirão já foram especulados para sediar o clássico. Todavia, a confederação segue estudando o melhor campo para a final da Supercopa.