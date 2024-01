Na reapresentação do Flamengo, Pedro realiza treinos de óculos escuros

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (8). Os jogadores foram a campo no Ninho do Urubu para realizar os primeiros trabalhos sob o comando de Tite em 2024. O que chamou a atenção foi o fato do atacante Pedro realizar a atividade de óculos escuros.

Segundo o clube, o jogador fez uma cirurgia nos olhos durante as férias e terá que proteger o local em dias de sol durante os treinos.

O Flamengo seguirá com os treinos até o dia 17 de janeiro, quando estreia no Campeonato Carioca contra o Audax, em Manaus.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.