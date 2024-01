Mesmo com reserva, Artur terminou 2023 no top 5 artilheiros do Palmeiras

Na última segunda-feira, a venda de Artur para o Zenit, da Rússia, foi concretizada. O atacante encerrou a segunda passagem pelo Palmeiras.

Após um começo positivo, o ponta caiu de rendimento e terminou 2023 na reserva. O jogador, de 25 anos, ainda assim, encerrou 2023 no top 5 artilheiros do Palestra.

Na quarta posição, com dez gols, Artur ficou atrás apenas de Raphael Veiga (18), Endrick (14) e Rony (14). O atacante ainda contribuiu com duas assistências.

Escrevemos muitas histórias juntos, Artur! ?? Boa sorte nos próximos passos da sua carreira e obrigado por tudo, #CriaDaAcademia! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/c7ugHSjo0w ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 8, 2024

Com a conquista do Campeonato Brasileiro, o ponta aumentou a sua galeria de conquistas com o Verdão. Na primeira passagem, ele faz parte das campanhas vitoriosas dos Brasileiros 2016 e 2018.

Em seu primeiro compromisso oficial, o Palmeiras enfrenta o Novorizontino pela primeira rodada do Paulistão, às 16h (de Brasília) do próximo dia 21, fora de casa. Supercopa do Brasil, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores são outros torneios na mira dos comandados de Abel Ferreira.