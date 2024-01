Matheus Bidu se apresenta, mas tem futuro indefinido no Corinthians

O lateral esquerdo Matheus Bidu se apresentou normalmente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava, no último domingo (7). Mesmo assim, o defensor de 24 anos tem futuro indefinido no Corinthians, que estuda propostas de empréstimo pelo atleta.

Vitória e Goiás mostraram interesse em contar com Bidu, por empréstimo. A ideia agrada à diretoria do Corinthians, mas a cúpula chefiada por Augusto Melo deixa claro: só aceita emprestar atletas caso haja alguma compensação financeira.

O Corinthians, com essa nova gestão, não vai mais emprestar jogadores gratuitamente e não pretende seguir pagando parte do salário de quem não defende mais as cores do clube. Por esse motivo, as negociações por Bidu não avançaram como se imaginava.

Mesmo assim, o jogador segue com status de negociável e a diretoria do Corinthians não deve fazer força para mantê-lo em casa de proposta vantajosa.

O Timão contratou Hugo e Diego Palacios para a lateral esquerda. A tendência é que a dupla largue em vantagem em relação a Bidu, que foi reserva de Fábio Santos ao longo de 2023.

Na temporada passada, o jogador ex-Cruzeiro completou 38 jogos (29 como titular), com um gol e uma assistência. O contrato de Bidu com o Corinthians é válido até final de 2025.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.