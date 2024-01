Marília x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

O Corinthians enfrenta o Marília às 21h30 (de Brasília) de hoje, no Abreuzão, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha.

A partida será transmitida pelo Sportv. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Alvinegro paulista é o líder do Grupo 10 e está praticamente classificado. A equipe comandada por Danilo tem seis pontos, seguida por Bangu e Marília, ambos com três, enquanto o Ji-Paraná, zerado, foi eliminado. O clube do Parque São Jorge só não perderá uma das duas vagas se perder o duelo, o Bangu vencer e os dois times na cola o ultrapassarem no saldo — enquanto o Corinthians tem sete, o Bangu tem dois, e o Marília, um negativo.

Maior campeão da Copinha, o Corinthians vem de duas vitórias, com sete gols marcados e nenhum sofrido na campanha em busca do 11º título. Léo Maná e Pedrinho são os artilheiros do time até então, cada um com dois gols marcados. Já o Marília, após perder por 3 a 0 para o Bangu na primeira rodada, bateu o Ji-Paraná por 2 a 0.

Marília x Corinthians -- 3ª rodada Copinha

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP)

Data e hora: 9 de janeiro de 2023, às 21h30

Transmissão: Sportv