Jonas elogia chegada de Marcos Leonardo ao Benfica: "Tem muita qualidade"

Ex-atacante com boa passagem no futebol português, Jonas elogiou a chegada de Marcos Leonardo, anunciado como novo jogador do Benfica na última quinta-feira (4). Ele aprovou a contratação do jovem atacante vindo do Santos. "É um grande jogador e tem tudo para se destacar no Benfica".

Em entrevista ao diário A Bola, Jonas falou sobre o novo reforço do Benfica. "Ele é muito bom finalizador, além disso é novo, é forte e a maneira com que ele bate na bola não engana, dá para entender que ele tem muita qualidade".

Jonas ainda comentou sobre a passagem de Marcos Leonardo pelo Santos, "Realmente, ele é um grande jogador, fez muitos bons jogos no Santos, fez muitos golos, infelizmente o Santos caiu para a Série B no final do Brasileirão, mas ele pode ter uma grande projeção no Benfica em relação a uma venda futura, porque tem tudo para se destacar no clube". Pelo alvinegro praiano, o atacante de 20 anos marcou 54 gols em 168 jogos disputados.

Durante sua apresentação, Marcos Leonardo fez referência ao ex-atacante que teve uma passagem vitoriosa pelo Benfica. "Fico muito feliz por o Benfica me ter escolhido e eu ter escolhido o Benfica, o grande clube de Portugal, muitos jogadores brasileiros deram certo aqui, como o Jonas, espero repetir os feitos dele". Com a camisa dos Encarnados, Jonas disputou 183 jogos, marcou 137 gols e conquistou o campeonato português quatro vezes.

Jonas também defendeu o Santos no começo de sua carreira entre 2006 e 2007, logo depois foi vendido ao Grêmio onde ganhou mais destaque, sendo convocado pela Seleção Brasileira e indo jogar na Europa em seguida.