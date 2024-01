Japão goleia Jordânia em amistoso preparatório para a Copa da Ásia

O Japão goleou a Jordânia nesta terça-feira, em amistoso preparatório para a Copa da Ásia. O jogo, que aconteceu no estádio Al Ersal, em Doha, no Catar, terminou 6 a 1 para o time do leste asiático.

A seleção japonesa alcançou a incrível marca de dez vitórias seguidas. A última derrota do time aconteceu em março de 2023, contra a Colômbia, por 2 a 1. Entre os triunfos, oito terminaram em goleadas de três ou mais gols a favor da equipe. Por sua vez, a Jordânia volta a perder uma partida após a vitória contra o Catar, por 2 a 1.

O Japão encerra a sua preparação para a Copa da Ásia. A equipe estreia no torneio neste domingo, contra o Vietnã. A Jordânia, que também irá disputar a competição, encara a Malásia na próxima segunda-feira.

?Match Report?SAMURAI BLUE start off 2024 with a 5-0 win over Thailand #football https://t.co/gDV042Pp93 ? jfa_en (@jfa_en) January 4, 2024

A seleção japonesa passeou no jogo do início ao fim. Apenas no primeiro tempo, o time marcou quatro gols que já encaminharam sua décima vitória consecutiva.

Na segunda etapa, o Japão anotou mais dois gols que fecharam a goleada e deram números finais ao confronto.