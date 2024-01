Goleiro do Flamengo é o mais valorizado entre os fora da Europa, diz estudo

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, foi citado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) como o goleiro com maior valor de mercado entre os atletas da posição que não jogam no futebol europeu.

O que aconteceu

Cunha está avaliado em 15,5 milhões de euros (R$ 82,6 milhões), superando Bento, do Athletico-PR (R$ 67,7 milhões), e Gabriel Grando, do Grêmio (R$ 61,3 milhões), de acordo com o estudo.

Matheus Cunha se profissionalizou durante a disputa do Campeonato Carioca de 2022, após passagens por seleções de base e início no São Paulo.

Em 2023, ele viveu seu momento de maior sequência no Flamengo após a chegada de Jorge Sampaoli, mas terminou a temporada na reserva de Rossi.

O jovem de 22 anos tem 38 partidas como profissional e recebeu uma proposta de 10 milhões de euros do Notthingham Forest, que foi recusada pelo Flamengo.

No top 10 do estudo, seis goleiros atuam no Brasil. Dentre eles, apensa Rossi, que está em quarto, não é brasileiro.

