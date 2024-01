Gustavo Henrique chegaria ao Corinthians como zagueiro mais alto do elenco

O Corinthians tem praticamente tudo certo para contratar o zagueiro Gustavo Henrique em definitivo. O defensor, que ainda precisa realizar exames médicos para assinar com o Timão, chegaria ao clube como zagueiro mais alto do elenco.

Gustavo Henrique possui 1,95m de altura e sempre se notabilizou pela força no jogo aéreo. Neste momento, os defensores de maior estatura do Timão são Lucas Veríssimo e Raul Gustavo, ambos com 1,88m.

Félix Torres, que está em vias de ser anunciado como reforço do Corinthians, possui 1,87m de altura e é conhecido por ser um bom alvo nas bolas paradas ofensivas.

Oficializando as chegadas de Félix Torres e Gustavo Henrique, a diretoria do Corinthians deve encerrar a procura por novos beques.

O Timão busca mais um volante, já que as conversas com Thiago Maia, do Flamengo, não evoluíram. Para essa faixa do campo, o clube contratou o volante Raniele e acertou a permanência de Maycon.

Além disso, o clube olha com carinho para o ataque e mira as contratações de Luiz Henrique, do Betis, e de Rafael Borré, do Werder Bremen.

Veja a altura dos zagueiros do Corinthians:

Lucas Veríssimo - 1,88m

Raul Gustavo - 1,88m

Caetano - 1,82m

