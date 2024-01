Ferroviária x São Paulo: veja onde assistir ao jogo da Copinha

Ferroviária e São Paulo se enfrentam nesta terça (09), às 19h15 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 3ª rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo.

O jogo terá transmissão do sportv na TV fechada. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O duelo vale a liderança da chave. Os dois times têm 6 pontos e já estão classificados à segunda fase. A Ferroviária entra em campo à frente nos critérios de desempate, com dois gols a mais de saldo, e se garante no topo do grupo em caso de igualdade no placar.

O São Paulo sofreu para vencer na última rodada. O Tricolor Paulista precisou de virada nos minutos finais para vencer o Carajás por 3 a 2. Já a Ferroviária tem duas vitórias tranquilas no torneio, a mais recente por 4 a 0 diante do Porto Vitória.

Ferroviária e São Paulo enfrentarão clubes do Grupo 8 na próxima fase. O Ceará já está classificado, enquanto Gama e Rondoniense fazem confronto direto pela outra vaga.

Ferroviária x São Paulo

Competição: 3ª rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: 09 de janeiro de 2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

Transmissão: sportv (TV fechada)