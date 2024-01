Fábio é o segundo jogador mais jogos no século 21, segundo ranking do IFFHS; confira

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou nesta terça-feira o ranking atualizado dos atletas com mais jogos no século 21. O brasileiro Fábio, do Fluminense, apareceu na segunda posição da lista, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. A organização levou em conta todas as partidas realizadas em 2023.

O goleiro do Fluminense possui 1156 jogos no século atual. Fábio fez grande parte de sua carreira no Cruzeiro, onde realizou duas passagens. A primeira ocorreu entre os anos de 1999 e 2000. Depois atuou no clube mineiro por 16 anos, entre 2005 e 2021. O atleta tem 976 jogos pelo Cabuloso. Além de atuar no Cruzeiro, Fábio também defendeu o Vasco da Gama, de 2000 a 2004. Pelo Cruzmaltino, possui 150 jogos.

Fábio foi contratado pelo Fluminense em 2022, após encerrar sua carreira no Cruzeiro. O goleiro já entrou em campo com a camisa do time carioca 128 vezes. Em 2023, esteve presente em 65 jogos do Tricolor na temporada.

O brasileiro perde apenas para Cristiano Ronaldo. O astro português, que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, possui 1204 jogos na carreira, todos no século 21.

A organização alemã também destacou os 1225 jogos de Rogério Ceni, jogador com mais partidas na história do futebol. Todavia, no século atual, o histórico goleiro do São Paulo entrou em campo 905 vezes e aparece na 20ª posição do ranking.

Confira o top-10 da lista atualizada pela IFFHS

1 - Cristiano Ronaldo (1204 jogos)

2 - Fábio (1156 jogos)

3 - Daniel Alves (1056 jogos)

4 - Lionel Messi (1047 jogos)

5 - Luka Modric (1010 jogos)

6 - João Moutinho (997 jogos)

7 - Iker Casillas (974 jogos)

8 - Sérgio Ramos (974 jogos)

9 - Zlatan Ibrahimovic (953 jogos)

10 - Andrés Iniesta (949 jogos)