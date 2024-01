Entenda o principal motivo que fez Fernando Lázaro deixar o Corinthians

A saída de Fernando Lázaro do Corinthians pegou muitos torcedores de surpresa. O profissional vinha atuando como auxiliar fixo do clube e optou por seguir sua carreira no Grêmio, como coordenador do setor de Análise e Desenvolvimento.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Lázaro se sentia desconfortável em receber salário de treinador, sendo auxiliar técnico. O profissional ficava constrangido com a situação, já que recebia uma remuneração considerável alta, para um cargo que demandava menos responsabilidades.

Lázaro foi efetivado como treinador no final de 2022, após a saída de Vítor Pereira. Sob seu comando, o Corinthians venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu quatro. Apesar dos 56,8% de aproveitamento, a relação de Lázaro com a torcida ficou desgastada depois da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano e da derrota para o Remo por 2 a 0, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A diretoria da época, então, optou por retirar Lázaro do cargo, mas manteve ele na comissão técnica como auxiliar. O salário do profissional, no entanto, não foi alterado.

Lázaro já havia recebido propostas tidas como mais vantajosas para deixar o Corinthians durante 2023, mas preferiu seguir no clube, muito por conta dos momentos complicados que a equipe passou ao longo do ano.

Durante a passagem de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, Lázaro foi "escanteado" e tinha participação tímida nos treinamentos. Maurício Copertino (auxiliar) e Daniel Felix (preparador físico) eram os nomes que mais auxiliavam Luxa no dia a dia do CT. O filho de Zé Maria seguia sua rotina, ia para os treinos e jogos, mas não tinha postura tão ativa como em outros momentos, por falta de espaço.

Com Mano, o cenário mudou. Ao lado de Sidnei Lobo e Cauan de Almeida, o auxiliar tinha papel importante na organização dos treinamentos e orientava atletas durante as atividades.

Segundo o Grêmio, novo clube de Fernando Lázaro, o profissional chega para "agregar na modernização do futebol gremista, desempenhando sua função nos processos entre a área executiva, comissão técnica e categorias de base, incluindo os setores de análise de mercado e desempenho".