Enquete: torcida do São Paulo não quer Vojvoda e nem António Oliveira para repor saída de Dorival

O São Paulo deu o pontapé inicial na temporada de 2024 no último sábado. No entanto, o planejamento são-paulino precisou ser revisto de última hora por conta de uma saída inesperada: contatado pela CBF, Dorival Júnior aceitou ser o novo técnico da Seleção Brasileira e deixou o comando do Tricolor.

Com isso, diversos nomes começaram a ser especulados no clube. O presidente Julio Casares já rechaçou a possibilidade de Muricy Ramalho assumir o cargo, enquanto a apuração da Gazeta Esportiva revelou que o "plano A" do São Paulo é Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, sendo que o nome de António Oliveira, hoje no Cuiabá, também está em pauta.

No entanto, a torcida do Tricolor paulista não parece muito animada com nenhum dos dois nomes. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 48,60% dos torcedores são-paulinos prefeririam que outro treinador assumisse a posição deixada por Dorival.

Enquanto isso, 37,80% dos torcedores do São Paulo aprovariam uma possível chegada de Vojvoda, que também já esteve na mira de diversos clubes por seu trabalho no Fortaleza. Já António Oliveira ficou como terceira opção para o comando da equipe, com 13,60% dos votos.

Com a saída de Dorival, a diretoria tricolor já está se movimentando nos bastidores para definir um substituto. Para tirar o comandante do São Paulo, a CBF precisará desembolsar um valor para pagar a multa rescisória.

Com isso, o São Paulo receberá da entidade o equivalente a três salários de Dorival. O valor exato não foi revelado, mas gira em torno de R$ 3,5 e R$ 4,5 milhões. A cifra provavelmente também será destinada para o pagamento da multa rescisória do novo treinador, já que, como mencionado acima, os dois favoritos a preencher a vaga estão empregados.

Enquanto um novo técnico não chega a Barra Funda, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero comandarão a pré-temporada do São Paulo. A estreia oficial da equipe em 2024 acontece no dia 20 de janeiro, contra o Santo André, às 20 horas (de Brasília), no Morumbi, pela primeira rodada do Paulistão.

Torcida são-paulina rejeita Vojvoda e António Oliveira (Foto: Divulgação/Gazeta Esportiva)