Em amisotoso de seis gols, Borussia Dortmund empata com Standard Liège

Com a paralisação do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund entrou em campo nesta terça-feira em amistoso contra o Standard Liège, da Bélgica. A partida, que aconteceu na Espanha, terminou empatada em 3 a 3. Meunier, Papadopoulos e Bamba marcaram os gols do time alemão. Kanga (2x) e Perica anotaram para os belgas.

Após o amistoso, o Borussia Dortmund centraliza sua atenção de volta ao Campeonato Alemão. O time não fez uma boa campanha no primeiro turno da temporada e ocupa a quinta posição, com 28 pontos conquistados. Já o Standard Liège é o nono colocado no Campeonato Belga, com 23 pontos.

A equipe alemã encara o lanterna Darmstadt, pela 17ª rodada da Bundesliga, neste sábado. O time de Liège volta a campo nesta sexta-feira, contra o Luzern, pelo Campeonato Belga.

O jogo foi bem movimentado. Na primeira etapa, aos 15 minutos, Meunier abriu o marcador para o Borussia Dortmund. Os belgas empataram o confronto aos 36 minutos, com gol de Kanga.

O ritmo do primeiro tempo aumentou na etapa final. Logo aos 14 minutos, Kanga marcou seu segundo gol no jogo e virou a partida para o Standard Liège. 11 minutos depois, Papadopoulos deixou tudo igual.

Todavia, o time belga voltou à frente do placar, aos 32 minutos, com tento de Perica. Perto do apito final, aos 44 minutos, Bamba marcou o terceiro gol do Borussia Dortmund e deu números finais ao duelo.