Elenco definido: veja com quem o Santos conta para disputar o Paulistão de 2024

Em meio à chegadas e saídas, o Santos já definiu o elenco que se prepara para disputar o Campeonato Paulista deste ano com o técnico Fábio Carille. O plantel foi revelado pelo presidente Marcelo Teixeira, em coletiva de imprensa na última segunda-feira, na Vila Belmiro.

A ideia do depertamento de futebol do Peixe, chefiado pelo coordenador Alexandre Gallo, é trabalhar com um elenco que reúna, em média, 30 ateltas. A lista pode ter nomes a mais ou a menos, dependendo também das oportunidades que forem surgir no mercado.

Para a posição de goleiros, o clube conta apenas com João Paulo. Enquanto busca um reserva para a função, a equipe integrou meninos da base para completarem os treinos, como João Pedro, João Gustavo e Rodrigo Falcão.

Já na lateral direita, Carille contará com duas contratações: Aderlan e Hayner. Já do lado esquerdo, o jovem Kevyson e o experiente Felipe Jonatan se juntam a Jorge, emprestado pelo Palmeiras.

A zaga não tem muitos novos nomes. Além dos remanescentes Joaquim, Alex, Messias e Jair, a defesa terá Gil e Luiz Felipe, que retorna de empréstimo.

Os volantes Tomás Rincón e Alison serão mantidos no plantel, ao lado de Sandry, lesionado, e outros reforços, João Schmidt e Diego Pituca. Vinicius Zanocelo também será aproveitado após ser emprestado ao Fortaleza, a pedido de Fábio Carille. Giuliano, Cazares e Nonato completam o meio-campo.

No ataque, várias novidades. O único remanescente é Julio Furch, que topou reduzir seu salário para permanecer no clube. Ele estará junto com cinco reforços: Otero, Marcelinho, Pedrinho, Guilherme e Willian Bigode. O Menino da Vila, Weslley Patati, também segue no elenco.

Os demais jogadores não citados, como João Basso, Lucas Lima e Mendoza, estão no grupo 2, que inclui aqueles que não estão nos planos e podem ser negociados, ou que ainda têm futuro indefinido e ainda discutem uma diminuição dos vencimentos para serem reintegrados. Um destes casos é o do atacante Alfredo Morelos.

A estreia do Santos no Paulistão está marcada o dia 20 de janeiro, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O jogo ocorre às 18h (de Brasília). O Peixe, que está no Grupo A, com Ituano, Portuguesa e Santo André, busca se classificar ao mata-mata após três temporadas de fora da fase eliminatória.

Veja, abaixo, a lista de jogadores do Santos que se preparam para o Paulistão:

Goleiros: João Paulo, João Pedro, João Gustavo e Rodrigo Falcão;



Laterais: Aderlan, Hayner, Kevyson, Felipe Jonatan e Jorge;



Zagueiros: Joaquim, Messias, Jair, Alex, Gil e Luiz Felipe;



Meio-campistas: Rincón, Alison, Pituca, Sandry, Zanocelo, João Schmidt, Cazares, Giuliano e Nonato;



Atacantes: Marcelinho, Patati, Otero, Guilherme, Pedrinho, Furch e Willian Bigode.