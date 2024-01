Corinthians fecha parceria com Sírio-Libanês para check-up neste começo de ano

O Corinthians fechou uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês para a realização dos exames pré-temporada 2024. O elenco do time profissional masculino se reapresentou no domingo (7) e, com o retorno do recesso, os jogadores realizam diversos exames médicos.

Divididos em grupos, os atletas fazem coleta para análises clínicas, ecocardiografia e teste ergoespirométrico, sob os cuidados da equipe de Pneumologia do hospital. Os testes são realizados no próprio centro de treinamento do clube nesta terça-feira.

"É com grande satisfação que associamos o conhecimento dos nossos profissionais e tecnologia de ponta à expertise do clube em medicina esportiva", explica Cesar Nomura, Superintendente de Medicina Diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês.

"Esta nova parceria dá sequência ao nosso objetivo de trazer os melhores para trabalharem junto ao Corinthians nesta gestão, seja em termos de profissionais ou instituições, como é o caso do Sírio-Libanês: um hospital de vanguarda tecnológica e tradicional reputação, que tem tudo a ver com nosso amado clube", diz o doutor Fábio Novi, chefe do departamento médico do Sport Club Corinthians Paulista.

O Corinthians estreia na temporada no dia 21 de janeiro, diante do Guarani, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

