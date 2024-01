Conmebol altera datas dos jogos da Recopa para os dias 22 e 29 de fevereiro

A Conmebol anunciou nesta terça-feira a alteração das datas das partidas da Recopa Sul-americana. Campeão da Libertadores 2023, o Fluminense vai enfrentar a LDU, que venceu a Sudamericana, em confronto com jogos de ida e volta, agora marcados para os dias 22 e 29 de fevereiro.

Antes, os duelos estavam agendados para os dias 21 e 28. O jogo de ida será disputado no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 21:30 (de Brasília), enquanto a volta será no Maracanã, no mesmo horário.

????? ¡Fechas y horarios confirmados! Las finales de la CONMEBOL #Recopa entre @LDU_Oficial y @FluminenseFC serán los jueves 22/2 y 29/2. ? Datas e horários confirmados! #LDU e #Fluminense disputam a CONMEBOL #Recopa 2024 em 22/2 e 29/2. pic.twitter.com/YMzh3IDQFv ? CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) January 9, 2024

O Fluminense vai em busca do seu primeiro título da Recopa. Já a LDU busca a sua terceira taça. Nas duas conquistas, venceu o Internacional em 2009 e o Estudiantes-ARG em 2010.

A equipe equatoriana entrou em campo pela última vez no dia 17 de dezembro, quando conquistou o campeonato nacional depois de vencer o Independiente del Valle nos pênaltis. Já o Fluminense jogou pela última vez no dia 22 de dezembro, quando foi derrotado para o Manchester City por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes.