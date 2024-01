Como atraso em reforços pode dificultar estratégia do Flamengo com Tite

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo já começou a preparação para a temporada no Ninho do Urubu, mas não conseguiu entregar um elenco mais pronto ao técnico Tite. Somente um reforço, que se apresenta hoje (9), estará à disposição enquanto outros setores seguem com lacunas.

O que aconteceu

O Fla só acertou com De La Cruz. O uruguaio chega ao Rio de Janeiro no início da tarde e será apresentado oficialmente na sexta-feira.

Tite esperava já ter mais reforços no começo da pré-temporada. O Flamengo, porém, vem tendo dificuldades nas negociações com valores elevados e jogo duro dos clubes.

A chegada do treinador ainda em 2023 visava acelerar esse planejamento. Além de garantir a vaga na Libertadores, o clube também tinha como estratégia que Tite participasse das etapas para montar um time com sua cara em 2024.

O time inicia o ano cheio de dúvidas como há muito não acontecia. Desde a base montada em 2019, o rubro-negro passou as temporadas com uma equipe titular praticamente na ponta da língua.

O Fla ainda busca pelo menos quatro posições. São elas um zagueiro, um lateral-esquerdo, um meia e um ponta-direita. O clube também mirou para laterais-direitos no mercado caso perdesse algum dos jogadores do setor.

Todas as negociações estão travadas. O clube tem conversas com Léo Ortiz e Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, Matias Viña, da Roma, Evander, do Portland Timbers, e Luiz Henrique, do Betis.

Cautela no mercado

A palavra atualmente é paciência. O "gelo no sangue", como Marcos Braz costuma dizer, dita o ritmo do Flamengo no mercado.

É a estratégia com Léo Ortiz e Viña. O Fla está em contato constante com os dois, que já aceitam atuar pelo clube. No entanto, seus clubes fazem jogo duro.

Alguns negócios são mais difíceis, como de Luiz Henrique. O jogador prioriza o Fluminense na volta ao Brasil e a proposta do Corinthians é considerada melhor pelo Betis. Os espanhóis, porém, preferem a venda. O Fla também perdeu Gustavo Scarpa para o Atlético-MG.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.