Com a saída de Dorival, Cicinho diz que "traria Filipe Luís para treinar o São Paulo"

Após quase nove meses de trabalho no São Paulo, com direito ao título inédito da Copa do Brasil conquistado durante o período, Dorival Júnior se despediu do clube e, por isso, a equipe segue sem treinador.

Em uma declaração no programa Arena SBT, Cicinho, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o São Paulo, levantou a possibilidade de Filipe Luís assumir o comando técnico do clube paulista. Durante a transmissão, o comentarista afirmou que trazer o ex-jogador para o cargo de treinador poderia ser uma boa alternativa.

"A galera vai me achar maluco, mas hoje, tendo Muricy, eu traria o Filipe Luís para ser técnico do São Paulo", declarou Cicinho.

Filipe Luís, que anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional no fim da temporada passada por conta de problemas físicos enfrentados em 2023, conquistou diversos títulos importantes, entre eles as duas taças da Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e a Copa do Brasil (2022), todos com o Flamengo.

Além disso, antes de retornar ao Brasil, o ex-lateral teve uma carreira de sucesso na Europa, onde conquistou títulos como a Liga Europa junto ao Atlético de Madrid em 2011/12 e 2017/18, além da LaLiga em 2013/14 e a Premier League com o Chelsea na temporada 2014/15. Defendendo a Seleção Brasileira, o atleta, que teve boas atuações, esteve presente no elenco vencedor da Copa das Confederações de 2013 e da Copa América de 2019.

Filipe Luís, que rejeitou um convite da CBF para ser coordenador da Seleção Brasileira, planeja seguir carreira como treinador.