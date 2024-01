Bragantino anuncia a contratação do lateral-direito Nathan, ex-São Paulo

Na manhã desta terça-feira, o Bragantino anunciou a contratação do lateral-direito Nathan, de 21 anos, até o fim de 2028. O atleta chega ao Massa Bruta após defender o São Paulo, onde conquistou o Campeonato Paulista em 2021 e a Copa do Brasil em 2023.

No currículo, além do Tricolor, o jogador também já defendeu o Coritiba.

Júnior Pedroso, empresário de Nathan, comentou sobre a proposta do Bragantino e também sobre o atleta.

"O RedBull Bragantino nos apresentou um grande projeto, visando o crescimento e sequência da carreira do Nathan. Além de jovem, ele já atraiu duas propostas de clubes europeus. Expectativa muito grande em cima desse potencial lateral de Seleção Brasileira".

Além da contratação, o Massa Bruta já renovou com alguns jogadores do elenco, como o zagueiro Eduardo até 2028, o volante Matheus Fernandes até 2027 e o treinador Pedro Caixinha, que segue no clube até o fim de 2025.

A equipe estreia na temporada no dia 20 de janeiro, diante do Água Santa, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 17:15 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.