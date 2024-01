Bayern estampará mensagem em seu estádio em homenagem a Beckenbauer

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira que seu estádio, a Allianz Arena, estará iluminada nos próximos dias com a mensagem "Obrigado, Franz", em homenagem a Beckenbauer, que faleceu neste domingo, aos 78 anos. O ex-jogador e treinador é um dos maiores ídolos da história do time alemão.

"Em memória do "Imperador", a Allianz Arena será iluminada com as palavras "Obrigado, Franz", nas noites dos próximos dias, das 12h30 às 18h (de Brasília). Para finalizar, a iluminação especial também estará visível na noite desta sexta-feira, no jogo contra o Hoffenheim, das 16h30 às 21h (de Brasília)", anunciou o clube alemão.

Beckenbauer, bicampeão mundial da Copa do Mundo, conquistou a Liga dos Campeões três vezes pelo Bayern de Munique. O lendário ex-zagueiro também treinou o time bávaro, e foi campeão da Copa da Uefa e do Campeonato Alemão.