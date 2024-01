Barcelona faz alerta para torcedores que irão à Arábia Saudita acompanhar a Supercopa da Espanha

O Barcelona emitiu um comunicado oficial em seu site para os torcedores que irão viajar para acompanhar os jogos da Supercopa da Espanha. A nota, divulgada nesta segunda-feira (8), traz diversas recomendações da Embaixada da Espanha em Riade, capital da Arábia Saudita, e faz um alerta de que determinados comportamentos podem ter consequências legais.

O clube recomenda ter respeito e prudência no comportamento público e nas demonstrações de afeto. Qualquer ato de natureza sexual pode ter consequências jurídicas para os estrangeiros. Além disso, as relações entre pessoas do mesmo sexo e as demonstrações de apoio à comunidade LGBTI, mesmo que nas redes sociais, também podem ser motivo de sanções.

Outra questão que o torcedor catalão deve estar atento é que o consumo de carnes de porco, de álcool e de drogas trazem punições severas e podem levar até à prisão do infrator.

O Barcelona enfrentará o Osasuna na semifinal da Supercopa, nesta quinta-feira, às 16h de Brasília. A outra semifinal é entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, amanhã, também às 16h. Todos os jogos da Supercopa, inclusive a final, serão realizados no estádio Al-Awwal Park, localizado em Riade, capital da Arábia Saudita.