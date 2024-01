Vem aí mais um pacotão no Corinthians? Jogadores internacionais na mira

Em meio a um processo de reformulação, o Corinthians pode anunciar um pacote de reforços para fortalecer seu elenco. Entre os nomes em negociação, destaca-se o atacante colombiano Borré, atualmente no Werder Bremen. O Timão entrou no páreo para contar com o atleta, que tinha negociações avançadas com o Internacional. A possível chegada do jogador representa uma aposta do clube paulista para reforçar seu setor ofensivo.

Negociações em Andamento

Além de Borré, o Corinthians está em negociações para adquirir os volantes Caio Alexandre, do Fortaleza, e Erick, do Athletico. O último, o Alvinegro voltou a investir na negociação após anunciar o patrocínio recorde da Vai de Bet.

A busca por talentos não se limita ao cenário nacional. O clube também negocia com o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e atualmente no Real Valladolid, da Espanha. Essas movimentações revelam a determinação do Corinthians em construir um elenco competitivo para a próxima temporada.

Janela de Contratações

Com a confirmação de cinco reforços já anunciados - os laterais Hugo e Diego Palacios, o meio-campo Rodrigo Garro e o volante Raniele - o Timão segue ativo no mercado de transferências. O Time de Parque São Jorge ainda segue na expectativa pela chegada de Félix Torres, zagueiro equatoriano que ainda está em processo de acerto.

Expectativas

A intensa movimentação do Corinthians no mercado de transferências deixa os torcedores ansiosos para a temporada que se aproxima. Com um elenco renovado e a promessa de mais reforços de qualidade, além do patrocínio recorde de aproximadamente R$120 milhões por ano, o clube busca alçar voos mais altos em 2024. O sucesso dessas negociações pode ser determinante para a construção de uma equipe competitiva e a conquista de objetivos ambiciosos ao longo do ano.